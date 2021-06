Bateau intercepté dans les eaux sénégalaises : Le poids de la cargaison de haschisch connu

Huit tonnes 334 kilogrammes de drogue intercepté par la Marine Sénégalaise

Huit tonnes 334 kilogrammes ! Telle est la quantité globale du haschich qui a été découvert dans le navire intercepté hier, aux environs de 09 h 30, à 240 km des côtes sénégalaises.





En détail, il a été dénombré 281 sacs au total dont 18 sacs de 25 kg, 1 sac de 24 kg et 262 sacs de 30 kg.





Le bateau ‘’fantôme’’ (sans pavillon) en question, est un chalutier qui a été modifié pour pouvoir transporter le maximum de stupéfiants. Il y avait à bord un équipage de trois personnes de nationalité turque.