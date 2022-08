Bateau ‘le Joola’ : Les familles des victimes en quête des restes d’indemnisations

Les familles des victimes du bateau ‘Le Joola’ nagent en eaux troubles. Depuis le naufrage qui a fait au moins 1.863 morts, les familles se battent pour leurs indemnisations. «Nous demandons au président de la République de faire lever ces fonds pour que les familles puissent en bénéficier, en mettant à jour la fondation et en aidant les familles qui sont dans le besoin», plaide Cheikhna Keïta.



Le président de l'association nationale des familles de victimes et rescapés du naufrage du bateau ''le Joola'' réclame 6 milliards 900 millions FCFA qui restent de l’enveloppe des 20 milliards dédiée à l’époque aux indemnisations et qui sont bloqués dans un compte. «Notre association est dans le bénévolat depuis 20 ans. Nous n’avons ni siège, ni soutien. Atépa a retiré le siège qu’il avait prêté à l’association», déclare-t-il dans les colonnes du journal L’AS. Cheikhna Keïta va plus loin en affirmant que L’Etat du Sénégal n’a tenu aucun de ses engagements premiers.



Pour rappel, le 26 septembre sera commémoré le 20e anniversaire du naufrage du ‘Joola’.