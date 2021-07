Bâtiments publics : L’État fait un état des lieux

Après dix (10) ans d’existence, l’Agence de construction des bâtiments et édifices public (ACBEP) fait son bilan, rapporte Le Quotidien.



Une journée de réflexion se tiendra, le 8 juillet 2021, sur diverses thématiques portant sur le secteur du Bâtiment et des travaux publics.



Des panélistes de choix sont retenus : Ismaïla Madior Fall, ministre d’État auprès du président de la République ; Seydou Sy Sall et Amadou Thiam, directeur général de la construction et de l’Habitat.