Batiplus : Christian Samra démissionne de la Direction Générale

BATIPLUS, Communiqué Démission Christian Samra





À l'ensemble de mes Collaborateurs,

À l'ensemble de mes Clients,

À l ensemble de mes Partenaires.





Après un parcours professionnel réussi à l'étranger et au Sénégal, mon nom "Christian Samra" associé à celui de "Batiplus" dont j'assure la Direction Générale depuis 10 ans, se retrouve éclaboussé et calomnié sur la place publique depuis plus de trois mois.





Cette campagne de diffamation orchestrée pour orienter l'opinion sur des sujets mensongers, outrageants, calomnieux et diffamatoires, fait suite à ma plainte contre X déposée en tant que Directeur Général le 6 Mars 2020 pour vols, détournements et tout autre délit que les enquêtes en cours permettront de déterminer suite au constat de malversations au sein de la société.





Cette campagne de dénigrement et de désinformation visant à porter préjudice à mon intégrité, aux intérêts de Batiplus, à l'ensemble de ses employés et aux intérêts de ses actionnaires, est réalisée par des personnes qui expriment clairement leur volonté de nuire.





Avec l'assistance de mes avocats constitués, afin de faire éclater toute la vérité par les moyens de l'enquête en cours, afin de protéger la totalité des salariés qui subissent actuellement eux aussi les calomnies en conséquence de ma plainte, j'ai décidé de mettre fin à ma fonction de Directeur Général de Batiplus en proposant ma démission au conseil d'administration, qui l'a acceptée.





Le Groupe ,auquel j'ai appartenu ,représente au Sénégal un modèle de réussite et d'engagement, fédérateur et générateur d'emplois.





Je voudrais remercier le conseil d'administration de Batiplus SA pour l'excellente collaboration de ces dix dernières années, et pour sa confiance sans cesse renouvelée.





À tous les salariés fiers d'appartenir à Batiplus "Merci" pour ces belles années de travail et pour votre soutien sans faille, je sais que vous continuerez à faire évoluer et à servir sereinement votre belle entreprise "Batiplus" leader dans l'industrie sénégalaise.





Christian Samra.