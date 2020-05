Bavure policière à Diourbel : Les boulangers décrètent ce vendredi "journée sans pain"

Ce vendredi est décrété journée sans pain par les boulangers de la région de Diourbel. Une décision qui fait suite à un violent accrochage dans la nuit du lundi 25 au mardi 26 mai dernier, entre un gérant d'une boulangerie située au quartier Médinatoul (commune de Diourbel) et un Asp (Agent de sécurité de Proximité) faisant partie d'une équipe d'intervention du commissariat central de Diourbel. Face à la presse régionale, hier jeudi, Cheikh Diack, le président des boulangers a annoncé que les siens vont observer une grève aujourd'hui.





"Nous sommes révoltés par cette agression. Il est inadmissible que pour raison de faire respecter le couvre-feu, qu'un boulanger soit violenté physiquement devant son lieu de travail. C'est un comportement que nous n'allons pas laisser passer. C'est pourquoi il n'y aura pas de pain dans toute la région ce vendredi. Mieux, nous sommes en contact avec la fédération nationale des boulangers du Sénégal pour définir la conduite à tenir au plan national. Mais déjà l'affaire a été portée en justice", a indiqué Cheikh Diack.





De son côté, le nouveau commissaire récemment installé tente de calmer les esprits, non sans condamner la violence. "Il est vrai que tout ce qui se passé est de ma responsabilité, en tant que commissaire de la police. Mais j'ai été nouvellement installé, mais c'est mon intérimaire qui gère les affaires courantes. Et il le fait correctement. La violence, quelle que soit la forme, reste toujours déplorable. Mais dans cette affaire, je dois aussi préciser qu'il existe deux versions différentes", a réagi le Commissaire divisionnaire Alassane Niane.





Il explique : "d'un côté on rapporte que c'est l'Asp qui a agressé le boulanger, de l'autre on nous dit que c'est le boulanger qui, parce qu'il n'a pas digéré l'intervention de l'Asp qu'il connait avant cette altercation, lui a donné le coup auquel l'agent a riposté. Mais dans tous les cas, il est du devoir de tout agent des forces publiques d'avoir de la retenue, et ainsi agir en toute responsabilité. J'invite tout le monde à une parfaite collaboration dans l'intérêt exclusif des populations locales".





Il ajoute : "déjà la loi protège les agents de la force publique. Donc il est inacceptable, même s'ils sont agressés, d'avoir une réaction disproportionnée. Ils se doivent d'agir avec professionnalisme. Je viens d'arriver à Diourbel en tant que nouveau commissaire. Je demande aux populations de me faire confiance, parce que les droits de tout un chacun seront préservés et respectés comme il se doit", rassurait-il hier, avant de demander aux boulangers de surseoir à cette grève.