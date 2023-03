Baye Mass victime de menaces et de piratage

Le jeune et talentueux Baye Mass est victime de menaces et de piratage. En effet, depuis la sortie de son clip à succès «Yeuffu doff», l’artiste est la cible de harcèlements et de menaces. Il est également dépossédé de ses comptes.





Son compte Tik tok a été piraté et le seul suspect serait son ancien manager qui ne digère pas ce divorce, d’après sa nouvelle maison de production Mpossible Group.





Cet ex-collaborateur, qui détient encore les codes d’accès du chanteur, aurait usé de ce moyen pour bloquer tous les accès à ses comptes à l’artiste.