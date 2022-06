Bébé Aida retrouvée, sa ravisseuse arrêtée...

L’affaire Bébé Aida, du nom de la jeune fille enlevée par une femme voilée à Pikine, connait de nouveaux développements.





Selon Libération Online, la jeune fille, âgée d’un an et demi, a été retrouvée saine et sauve par la police.





Par ailleurs, sa ravisseuse a aussi été alpaguée par les limiers.