Bébé calciné : Le déballage explosif de la nurse devant les enquêteurs

L’affaire du bébé calciné à la Clinique de la Madeleine connait un nouveau rebondissement.



D’après l’enquête dévoilée par Libération, le traitement banal du docteur Hussein Joubaily a viré au drame.



La nurse Adja Seynabou Diallo, qui s’est rendue au commissariat du Plateau, a déballé devant les enquêteurs.



Selon elle, le docteur Joubaily a demandé si le bébé a été « scopé » et elle lui aurait dit non.



Tout comme elle a réitéré que l’appareil n’avait pas de scope.



C’est ainsi que le docteur Joubaily aurait lancé : «Pu… de m…, on a fait une erreur», avant de demander ce qu’il allait dire aux parents du bébé Roya.



D’après toujours la nurse, le docteur Joubaily leur a instruit de ne pas dire aux policiers qu’il n’y avait pas de scope, alors que Sarah Sidibé recommandait de cacher aux policiers qu’il n’y avait pas un drap couvrant la machine en marche.



Pis, selon elle, Sarah Sidibé a convoqué toutes les nurses au 6e étage afin de tenir une réunion lors de laquelle, dans le rôle du policier, elle leur a posé des questions et livré des réponses préparées pour concocter une version concordante à servir aux limiers.