Bébé de l'année à Kaolack : Awa Gueye annonce le relèvement du plateau technique des hôpitaux du pays

La députée Awa Gueye était l'hôte de la maternité de l'hôpital El Hadji Ibrahima Niass de Kaolack pour appuyer les parents du premier nouveau-né de l'année. La visite s'est déroulée dans la sobriété à cause de la coronavirus. La parlementaire a tenu à montrer l'exemple en respectant les gestes barrières. Elle n'a pas manqué d'exhorter la population à plus de vigilance en respectant scrupuleusement les mesures mises en place par les autorités sanitaires pour contrecarrer la propagation de cette nouvelle vague de Covid-19.Pour cette année, ce sont des jumelles qui ont été honorées. Leurs parents, Dieynaba Ndiaye et Momath Diouf sont résidents à Keur Yoro Khoudia. Ces derniers ont reçu, lors de cette seconde édition, des enveloppes d'argent à titre personnel. Pour les enfants, en plus de leurs enveloppes d'argent, ils ont reçu aussi des habits. Le personnel soignant a eu aussi sa part.La présidente de la commission santé à l'Assemblée nationale, madame Awa Gueye, a saisi l'occasion pour annoncer la pléthore de mesures prises par le gouvernement. Il s'agit des mesures phare pour relever le plateau technique des hôpitaux du Sénégal. " Il y aura, entre autres, le recrutement de quelques médecins dont des spécialistes et plusieurs milliards de nos francs pour l'équipement des structures sanitaires. Plus de 500 médecins dont des spécialistes dans tous les domaines seront recrutés pour 2021. En plus de ce recrutement, 500 milliards de francs ont été prévus dans le budget pour relever le plateau technique des hôpitaux ", a informé Awa Gueye lors de sa visite.