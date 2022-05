Bébé déclaré mort par erreur : les explications de la directrice de l’hôpital de Kaolack

Affaire Bébé déclaré mort à Kaolack

Après l’arrestation de Seynabou Dieng, l’aide soignante qui a outrepassé ses prérogatives et délivré un certificat de décès du bébé qui était encore en vie à l’hôpital régional de Kaolack, c’est autour de Khadijatou Sarr Kébé, la directrice de l’Hôpital d’apporter des explications sur l’affaire. En effet, elle affirme qu’il n'y a pas eu un intervalle de deux heures entre le moment où le bébé a été déclaré mort et sa réanimation. Elle précise également disposer d’un personnel qualifié, avant de souligner qu’un médecin de garde est toujours présent dans cet établissement public de santé.