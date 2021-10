Bébé mort calciné : Le Directeur de la clinique et 03 agents placés en garde-à-vue

Du nouveau dans l'affaire de la clinique des Madeleines où un bébé de sexe féminin y est mort asphyxié et carbonisé. Selon des informations exclusives de Seneweb, le Directeur de cette structure sanitaire, M.A et 03 de ses agents viennent d'être placés en garde-à-vue.



En effet, le patron de cette clinique, le pédiatre H.J, une infirmière et l'aide soignante qui s'occupait du bébé lors du drame, vont passer leur première nuit dans les locaux du commissariat de Plateau. D'après des confidences faites à Seneweb, ces 04 mis en cause sont visés actuellement pour homicide involontaire.



Affaire à suivre