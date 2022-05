Bébés décédés : pourquoi Macky Sall a remis à chaque famille deux enveloppes

Le Président Macky Sall était hier, vendredi, à Tivaouane où onze bébés ont péri dans l’incendie de l’unité de néonatalogie de l’hôpital Mame Abdoul Azziz Sy. Le chef de l’Etat a rendu visite au khalife des Tidjanes, Serigne Babacar Sy Mansour, et présenté ses condoléances aux familles des victimes du drame.





Face aux parents éplorés, Macky Sall a assuré que l’Etat sera à leurs côtés et que la lumière sera faite sur cette affaire. Il leur a promis aussi de voir dans quelle mesure le procureur de la République, qui a ordonné une autopsie des dépouilles, pourra leur permettre d’inhumer leurs enfants le plus tôt possible.