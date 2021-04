Bénéficiaire de 10 hectares à Nguéniène : Les précisions de Aissatou Sophie Gladyma

Citée dans une affaire foncière de 10 ha que lui aurait octroyés le maire de Nguéniène, le ministre Pétrole et des énergies Aissatou Sophie Gladyma a apporté des éclaircissements.



Ce, en marge d'une rencontre entre les responsables de Benno Bokk Yakaar et la jeunesse de Mbour.

Selon le ministre, ces terres lui ont été octroyées depuis 2007.

"J'étais ministre des Télécommunications et dans le cadre du projet Goana du Président Abdoulaye Wade, il avait demandé à tous les ministres de retourner chez eux et qu’on leur octroie 10 hectares pour accompagner les jeunes et les femmes dans l’agriculture. C’est dans ce cadre que depuis 2007, on m’a affecté ce terrain. On a exploité ces terres pendant trois ans et après, il y a eu un arrêt. Et quand il a fallu retourner à nouveau à l’agriculture, j’ai demandé à disposer de ces terres. C’est ce qui s’est passé", assure Aissatou Sophie Gladyma.

Le ministre de poursuivre : "Donc c’est le Président Wade qui avait fait remettre ces terres à tous les ministres ; je n’ai jamais demandé à un maire de m’en donner. C’était le cas pour d’autres responsables à l’image des DG à qui étaient remis 10 hectares chacun pour l’agriculture. Ce sont les responsables du Conseil rural qui avaient choisi le site pour moi en fonction de leur plan cadastral. S’il y a erreur, c’est à ces autorités de les corriger. Maintenant, je ne sais pas ce que je vais faire parce que je me suis pas encore entretenue avec le maire".