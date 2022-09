Berger tué à Linguère par son cousin: Le meurtrier retrace le film de l'horreur

Seneweb en sait un peu plus sur l'affaire du berger qui a été poignardé mortellement par son cousin à Linguère lors d'une bagarre. Selon nos sources, les éléments du commissariat urbain de cette ville ont interpellé le mis en cause dans un village situé à une quinzaine de kilomètres des lieux de la commission du crime. Retour sur les détails de ce meurtre.



Une altercation entre deux personnes a viré au drame à Linguère comme vous l'informait Seneweb ( voir précédent article). Il s'agissait de deux cousins qui se sont donnés en spectacle à la gare de Barkédji située dans la commune de Linguère.



Ayant eu écho de cette bagarre, les éléments du nouveau commissariat urbain de cette localité ont effectué une descente sur les lieux. Une fois sur place, les policiers ont constaté des traces de sang. Mais la victime avait été déjà acheminée à l'hôpital.



Comment la police a fait tomber le meurtrier de son cousin



Au cours d'intenses investigations , les enquêteurs ont appris que le berger G.Ba a été tué par son cousin qui serait localisé dans son village natal situé à une quinzaine de kilomètres.



Sur l'avis favorable du Procureur, une pool d'enquêteurs et des éléments de la brigade de recherches dudit service sont parti à la recherche du présumé auteur de ce meurtre dans le village Nenga.



Ces policiers rompus à la tâche ont mis en place une planque aux alentours. L'approche a produit des résultats puisque le présumé a identifié et arrêté sans tambour ni trompette.



Les aveux du présumé meurtrier



Acheminé sous bonne escorte dans les locaux du commissariat urbain de Linguère, G.Bâ a reconnu la paternité du crime. Selon lui, il a administré deux coups de couteau à son cousin respectivement sur l'épaule et sur le cou, d'après des informations de Seneweb.



Toutefois, ce berger incriminé a tenté de faire croire aux enquêteurs qu'il a poignardé son cousin A.Bâ parce que ce dernier l'a malmené au cours de leur altercation.



Poursuivi pour meurtre, G.Bâ âgé de 22 ans a été placé en garde à vue.



Ce que révèle le certificat de genre de mort



Seneweb en sait davantage sur les véritables causes de la mort du berger A.Bâ. Selon le certificat de genre de mort, ce berger est décédé d’un arrêt cardiaque par choc hémorragique, suite à une plaie thoracique par arme blanche et saignement interne.