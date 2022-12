Besup Setal à Rufisque : Quand le programme zéro déchet devient une réalité

Le Ministère de l’Urbanisme, du Logement et de l’hygiène publique a mobilisé l’UCG, la Direction de Cadre de vie, du PROMOGED et ses services techniques pour l’organisation de la journée de nettoiement à Rufisque. Une cérémonie, présidée par l’Adjoint au Gouverneur de la région de Dakar, qui a vu la forte mobilisation des populations qui ont traduit en réalité la vision du Chef de l’Etat Macky Sall à travers le programme zéro déchet.





La douzième édition de la cérémonie des journées de nettoiement appelée Besup setal a été organisée ce samedi à Rufisque. Occasion saisie par les autorités en charge du Ministère de l’Urbanisme, du Logement et de l’Hygiène publique de nettoyer les différentes places publiques de la ville de Rufisque et de ses environs. Une cérémonie précédée par une opération de déguerpissement aux alentours du rond-point situé à l’entrée de la ville juste à côté de la gare routière. C’est ainsi que tous les étables et tas d’immondices qui empêchaient la circulation ont été enlevés pour permettre aux véhicules et aux populations de vaquer librement à leurs besoins. Déjà la Direction du Cadre de vie et de l’hygiène publique sous l’égide du Ministre Abdoulaye Seydou Sow avait procédé au désencombrement au niveau des alentours du stade Léopold Sédar Senghor et de la foire, jusqu’aux niveau de Yoff.





A Rufisque, les populations ont bien accueilli la cérémonie du Besup setal qui a démarré au niveau du rond point Cite Sipres ou toutes les artères ont été nettoyé par les agents de l’UCG qui n’ont ménagé aucun effort pour ramasser les sachets plastiques et autres matériaux encombrants qui jonchaient le sol. « Cette activité vient à son heure dans la mesure où nous même acteurs de développement avons contribué au processus de nettoiement » nous raconte Harouna Ba porte-parole des commerçants au niveau du marché. Selon Assane Diop premier adjoint au Maire de la ville de Rufisque, « l’environnement, le cadre de vie et l’occupation anarchique de la voie publique ont toujours été une priorité pour les pouvoirs publics plus particulièrement les municipalités. Nous saluons cette initiative du Président de la République à travers le Besup Setal organisé par le Ministère de l’Urbanisme et toutes les voies publiques sont passées au peigne fin par les mains de l’UCG. Maintenant il faut un suivi et pour se faire, il faudra nécessairement se mobiliser et unir nos forces et maintenir la ville dans la beauté et la propreté ». Une cérémonie à laquelle ont pris part les jeunes recrutés dans le cadre du programme Kheyou Ndaw gnii, encadrés par la Direction Générale du Cadre de vie et de l’Hygiène Publique. Ces jeunes ont participé à la campagne de sensibilisation organisée par les autorités du Ministère pour faire comprendre aux populations que « nettoyer c’est bon, mais ne pas salir c’est encore mieux ». C’est ainsi que le marché central a été complètement nettoyé ainsi qu’aux alentours et les Éco vigiles veillent au grain pour éviter que des ordures y soient entassées.





Venu présider la cérémonie au nom du Ministre de l’Urbanisme Abdoulaye Saydou Sow, l’adjoint au gouverneur de la région de Dakar s’est dit rassuré de la forte mobilisation des populations rufisquoises. Babacar Niang puisque c’est de lui qu’il s’agit, précise que « c’est une occasion pour les populations de Rufisque de recevoir les autorités du Ministère de l’Urbanisme pour cette activité de désencombrement et de nettoiement. Et nous osons confirmer que tous les objectifs qui étaient visés ont été atteints car tous les sites qui étaient retenus ont été nettoyés ».