Bësup Setal : Le Ministère de l’Urbanisme désencombre et nettoie les routes de Pikine et Keur Massar

La 6ème journée nationale de nettoiement « Bësup Setal » s’est tenue, ce samedi 02 avril 2022, dans les départements de Pikine et Keur Massar (région de Dakar). La cérémonie de lancement officiel de ladite journée, qui a eu lieu sur la route de Boune, a été présidée par le ministre de l’Environnement et du Développement durable, Abdou Karim Sall, qui a suppléé son collègue Abdoulaye Saydou Sow qui est hors du pays. Elle a enregistré la présence du Secrétaire général du Ministère de l’Urbanisme, du gouverneur de Dakar, du directeur des Eaux et Forêts, les préfets et sous-préfets de Pikine et Keur Massar, des maires des communes, des populations, notamment.





Les routes, les grandes artères et les trottoirs désencombrés et reboisés





Organisée par le Ministère de l’Urbanisme, du Logement et de l’Hygiène publique, cette 6ème journée nationale a complètement changé le visage de ces localités de la banlieue dakaroise. En effet, le ministère, comme à chaque journée, a déployé de gros moyens sur le terrain. Des engins, des camions bennes de 20 m3, des camions à ordures ménagères, des équipes de l’Unité de coordination de la gestion des déchets solides (Ucg), des agents municipaux, entre autres, ont été mobilisés pour désencombrer et nettoyer les routes, les trottoirs et les grandes artères de ces localités. Ce qui a permis d’offrir un nouveau visage à la route de Boune notamment. Ici, les engins, sous la supervision du gouverneur de Dakar et des préfets, ont démoli tous les petits commerces et installations irréguliers situés de part et d'autre le long de la chaussée.





Pour un meilleur suivi des lieux nettoyés et désencombrés, les services des ministres Abdoulaye Saydou Sow et Abdou Karim Sall, après avoir libéré complètement les trottoirs et permis aux automobilistes et piétons de circuler librement, ont planté des arbres le long des routes.





Des localités choisies sur instruction du Chef de l’Etat





Le choix des départements de Pikine et Keur Massar pour lancer cette 6ème journée, n’est pas fortuit. Selon le ministre de l’Environnement et du Développement durable, ils ont été choisis sur instruction du président de la République, Macky Sall, à la suite de son interaction « Jokko Ak Macky Sall » avec les populations de ces localités.





Abdou Karim Sall a profité de l’occasion pour lancer un appel en direction des populations, des jeunes et des organisations, afin que la mobilisation soit nationale et quotidienne en vue de l’atteinte des objectifs.





Objectif : zéro déchet dans les villes et communes