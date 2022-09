BICIS : la direction générale suspend une note polémique

Le 1er septembre, la direction générale de la BICIS avait sorti une note qui changeait radicalement les règles pour ses clients. Après les protestations suscitées par leur adoption, la banque a suspendu les mesures énoncées.



Libération, qui donne l’information, rapporte que la BICIS a reculé surtout grâce à la pression des entreprises titulaires de gros comptes. Ces dernières ayant menacé, d’après le journal, de quitter la banque.



Libération souligne que les nouvelles règles imposaient qu’un particulier titulaire d’un compte, ne pourrait pas émettre un chèque de plus de 500 000 francs CFA. En plus, le retrait dudit chèque ne devrait être effectué que dans l’agence de domiciliation du compte de l’émetteur, sauf autorisation exceptionnelle du gestionnaire.



La note indiquait aussi que les passeports ne seraient plus acceptés pour le paiement des chèques aux clients de nationalité sénégalaise.