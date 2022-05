Bientôt le bout du tunnel pour des impactés du TER ?

Les impactés du Train express régional (TER) peuvent espérer rentrer en possession de leurs terrains en vue de leur recasement dans les règles de l'art.



En conseil des ministres hier, le chef de l’État a notamment insisté sur le recasement rapide des impactés du TER et a invité le gouvernement à prendre toutes les mesures requises.



Ce, rapporte L'AS, en vue de finaliser l’ensemble du processus de recasement sur les sites identifiés au niveau du Pôle urbain du Lac Rose et à Sébikotane.



Le Président de la République, Macky Sall, demande aussi au gouvernement de poursuivre sans relâche les efforts de soutien au pouvoir d’achat des ménages



Ce qui passe par les subventions de l’énergie et des prix de denrées de consommation courante (riz, huile, sucre, blé, etc.), soit 350 milliards de FCFA pour l’énergie et 157 milliards de FCFA pour les produits essentiels.