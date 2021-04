Bientôt le rapatriement des restes d’Aline Sitoé Diatta ?

Le projet de rapatriement des restes d’Aline Sitoé Diatta avance à grands pas. Du moins, si l’on se fie aux autorités du ministère de la Culture et de la Communication. Selon L’AS, le ministre Abdoulaye Diop en a fait, hier, une communication en conseil des ministres.Née en 1920 à Kabrousse, dans le sud du Sénégal, et morte en 1944 à Tombouctou, au Mali, où elle était exilée par les colons français, Aline Sitoé Diatta est une héroïne de la résistance sénégalaise, et particulièrement de la Casamance, contre la colonisation française.