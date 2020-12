Bientôt une unité de production de crème solaire pour Albinos au Sénégal

Le bout du tunnel pour les albinos. Une vieille doléance en passe d’être satisfaite. L’association nationale des albinos du Sénégal (Anas) qui a toujours sollicité des autorités sénégalaises, une unité de production de crème solaire, vient d’avoir une réponse favorable de leurs partenaires turcs qui ont accepté volontiers de mettre en place cette unité au Sénégal. Et d’après les partenaires turques et le président de l’Anas, cette unité va bénéficier aux personnes vivant avec un albinisme au Sénégal et dans la sous-région ouest-africaine.







« Pour l’année 2021, nous envisageons de mettre en place une unité de fabrique de crème solaire à base de Karité au Sénégal. Nous prions le bon Dieu de nous prêter longue vie et de préserver nos relations avec le Sénégal. Nous voulons, avec cette unité, atteindre le plus grand nombre d’albinos au Sénégal et dans la sous-région », a dit Kenan Tiguit, coordinateur régional de la coopération turque.





Une annonce qui a beaucoup soulagé la communauté Albinos du Sénégal





« Depuis plus de 15 ans, on se bat pour la mise en place d’une unité de crème solaire pour Albinos. Je pense que tout Albinos vivant au Sénégal doit être fier de l’appui des Turques et la deuxième phase de ce partenariat, c’est cette unité. Le directeur de la coopération turque l’a dit, bientôt la demande sera matérialisée. Cette fabrique de crème solaire pourra nous aider à disposer de ce médicament essentiel pour la survie des Albinos. Je précise que notre association a ses tentacules dans la sous-région. Donc notre champ d’action ne se limite pas seulement au Sénégal », apprécie Mohamadou Bamba Diop, président de l’association nationale des albinos du Sénégal (Anas).





A noter que le centre pour albinisme basé à Thiès est en chantier depuis quelques mois. En effet, ce centre abrite également une école et les salles de classes ne sont pas pour le moment praticables. Les 40 pensionnaires du centre sont inscrits dans des écoles privées de Thiès et totalement pris en charge par l’association. Cette dernière lance encore un énième appel à l’Etat du Sénégal pour venir à la rescousse du centre.

« Nous avons lancé les travaux de réhabilitation de notre centre parce que vous savez que le centre était dans un état de délabrement très avancé, la toiture ne tenait plus et qu’elle était cancérigène parce qu’elle est composée de fibrociment. Donc aujourd’hui, avec nos initiatives personnelles et des bonnes volontés, nous avons démarré les travaux d’extension que nous allons maintenir d’ici à deux mois pour rendre le centre accueillant, mais aussi donner au centre une capacité d’accueillir le maximum d’albinos au Sénégal », conclut Mohamadou Bamba Diop.

L’Anas a réceptionné des crèmes solaire et des habits au cours d’une cérémonie qui s’est déroulée à Thiès. Un don des partenaires turcs (Tika).