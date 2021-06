Bienvenue à la "boutique" d'Al Ngourane, où l'on recharge son portable grâce au soleil

Voilà la "boutique énergie" d'Al Ngourane pour recharger son portable grâce au soleil... © Charlotte Idrac / RF

Au Sénégal, le président Macky Sall prépare une nouvelle "tournée économique" au nord du pays en cette fin de semaine, notamment dans les régions de Saint-Louis et Matam. Ces déplacements marathon à l'intérieur du pays permettent, selon le chef de l'État, de "voir l'état d'exécution des différents projets".





Parmi les grands programmes du gouvernement, l'accès à l'électricité pour tous, prévu d'ici 2025. Aujourd'hui, 58% de la population vivant en zone rurale n'a pas accès à cette énergie. En attendant, pour recharger téléphones portables ou ordinateurs, certains ont trouvé une alternative pratique. Reportage de notre correspondante au Sénégal, Charlotte Idrac, dans le village d' Al Ngourane, à 35 km au nord de Saint Louis, proche de la frontière avec la Mauritanie.