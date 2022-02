Bignona / Accident mortel : 02 conseillers meurent en se rendant à la cérémonie d'installation du maire de Mangaloulack

Deux conseillers nouvellement élus, l'un sur la liste de la coalition Yewwi Askanwi, et l'autre de Bountou Bi ne savaient pas qu'ils avaient rendez-vous avec la mort en se rendant à l'installation de leur maire et de l'équipe municipale. C'est à hauteur du village de Elana que les deux conseillers à bord de motos ont heurté de plein fouet un arbre. Joint au téléphone par Seneweb, le tout nouveau maire de Mangaloulack se désole de cette triste nouvelle avant de revenir sur les circonstances de l'accident.

"Tout ce qu'on sait, au moment où les conseillers convergeaient vers la mairie, deux de nos amis ont été victimes d'accident. En effet, il y a un arbre qui est tombé sur eux. Ils étaient sur deux motos. Malheureusement, il y avait des abeilles. Donc ils étaient à la fois coincés par les branches et en même temps ils étaient à la merci des abeilles. Les populations sont venues à leur secours. Ça a pris du temps. On a pu les extirper, ils ont été évacués dans un premier temps à Bignona puis à Ziguinchor. Et avant d'arriver ici nous avons été informés de leurs décès", explique-t-il.

Les corps sont présentement à la morgue de l'hôpital régional de Ziguinchor. Cette triste nouvelle qui frappe les populations de Mangaloulack a reporté l'installation du maire de ladite localité à une date ultérieure.