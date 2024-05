Bignona : Conclave autour des violences faites à la gent féminine et aux enfants

Différentes structures et associations féminines de Bignona ont pris part à un dialogue communautaire organisé par le collectif Daffa doye sur les violences faites aux femmes et aux enfants. Le principal sujet de discussion portait sur la problématique des violences, dont le viol.





Ce conclave a permis de déceler et de comprendre la gêne des femmes d'aborder certaines questions sensibles avec leurs enfants et des cas de viol non dénoncés à Bignona, a fait savoir la "Badienou gokh" Ngoné Sarr, membre du collectif Daffa doye.





Pour elle, cette rencontre a permis aussi de comprendre que nombre de femmes n'ont pas l'information sur la criminalisation du viol. Et qu'il faut davantage accentuer la sensibilisation des différents acteurs hommes comme femmes pour prévenir les cas de violence et alerter sur les risques. Madame Sarr invite à une dénonciation des cas de violence et des viols en particulier.





À sa suite, Ndèye Aminata Niang Lo, chargée de projet au collectif Daffa doye, estime que la loi criminalisant le viol et la pédophilie doit être mieux connue par les communautés et que les femmes doivent s'activer plus encore dans la lutte contre ces multiples formes de violence.