Bignona : Deux grandes forêts en proie aux flammes dans l'arrondissement de Kataba

Les feux de brousse à Bignona

L’alerte est signée des membres de l’Association d’Appui aux Initiatives de Paix et de Développement de Kataba (ASAPI), dans le département de Bignona. Association qui veille à la protection et à la préservation des ressources forestières au niveau de cet arrondissement de Kataba. Selon le coordonnateur de l’ASAPI, deux des quatorze forêts dont dispose le Kataba ont déjà été attaquées par le feu en l’espace d’une semaine.





"C’est une problématique dans cette zone du département de Bignona. Chaque année nous faisons face aux feux de brousse, malgré tous les efforts consentis pour éviter la catastrophe", évoque le coordonnateur de l’Association d’Appui aux Initiatives de Paix et de Développement de Kataba (ASAPI), Paul Habib Sagna sur Zig FM. « Nous créons des pare-feux. L’on organise ces pare-feux autour des forêts, comme nous connaissons l’ampleur des feux de brousse. Malheureusement, cette année nous avons vu deux de nos forêts sur les quatorze brûlées, malgré toutes les précautions prises. Il y a entre autre une partie de la forêt de Selleti et la forêt de Makoutou » explique-t-il.





« Les pare-feux, nous les organisons avec les agents des Eaux et forêts, seulement il n'y a pas de moyens. Les moyens, ce sont les râteaux, les coupe-coupe dont nous disposons, pas vraiment de matériel adéquat. Et pourtant, nous posons souvent le problème aux autorités pour avoir un matériel adéquat » confie Paul Habib Sagna.





Ces sont des choses à déplorer et à regretter, d’autant plus, que d’énormes efforts sont fournis par une partie de la population, notamment les membres de notre association, martèle le coordonnateur de l’Association d’Appui aux Initiatives de Paix et de Développement de Kataba.