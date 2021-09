Bignona : Deux supportrices de Kérawane meurent après le chavirement d'une pirogue

Deux supportrices de Kérawane meurent

Une pirogue transportant une équipe de football, a chaviré ce matin, aux environs de 7 h, entre Kouba et Kafel (Kafountine). Le bilan provisoire est de deux morts et six blessés. Les personnes décédées sont deux filles, membres des supporters qui avaient embarqué à bord de la pirogue avec les joueurs de Kérawane.





Ces derniers s'étaient déplacés pour disputer un match, dans le cadre des phases départementales de l'Odcav de Bignona.