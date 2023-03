Bignona : Inhumation de Mamadou Korka Bâ ce samedi

Jeune élève âgé d'une vingtaine d'années, Mamadou Korka Diallo a trouvé la mort lors des dernières manifestations. Selon des informations reçues, le jeune sera enterré, le samedi 25 Mars 2023. L'heure de la mise en terre du jeune Korka Bâ serait prévue cet après-midi au cimetière de Manguiline.





La cérémonie funèbre se fera chez sa grande famille à Bignona aux HLM selon la même source.