Bignona : « La Casamance et la jeunesse ne sauraient être un escalier pour atteindre ses ambitions » (Président Casa sport)

Seydou Sané a effectué ce mercredi une visite auprès des familles des victimes consécutives aux manifestations pro Sonko.Au terme de sa visite aux différentes familles éplorées et au chef religieux, Imam Fansou Bodian, il a déclaré que « La Casamance et la jeunesse du Sénégal ne sauraient être un escalier pour atteindre ses ambitions ».Chez l’imam Fansou Bodian, le président du Casa sport, à la tête d’une forte délégation, a expliqué au guide religieux les raisons de leur visite. Prenant la parole, le Saint Homme a tenu à magnifier cette solidarité qui doit animer chaque Sénégalais. Ensuite il a formulé d’intenses prières pour les disparus avant de réaffirmer son engagement pour la stabilité du Sénégal mais aussi pour la paix en Casamance.Le balai autour des familles des victimes a démarré à Belaye et à Bignona chez la famille Goudiaby, puis chez la famille Coly et la famille Sagna et enfin chez la famille Mané qui vient de perdre son fils, Chérif Abdoulaye Mané, 19 ans et élève en classe de 3ème au Cem Ahoune Sané.