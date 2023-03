Bignona : Le Forum Civil, les élèves et le mouvement vision citoyenne demandent la fin des tirs létaux.

Ils ont été des centaines de personnes, à majorité des élèves, à emprunter la principale artère de la Commune de Bignona ce matin pour dire " plus de tirs létaux lors des manifestations ". De la Station Total au rond-point Émile Badiane ces populations ont exprimé de manière pacifique leur désir de voir la justice être rendue pour ces différents morts enregistrés lors des manifestations dans le département et la libération des élèves arrêtés lors de des heurts.





" Bourama Sagna, Cheikh Hamidou Coly, Chérif Mané, Abdoulaye Diatta, Famara Goudiaby et Mamadou Korka Ba ", tous sont des jeunes morts lors des différentes manifestations à Bignona. Les représentants du Forum civil, des élèves, du mouvement Vision citoyenne tout à tour ont demandé la fin des tirs létaux et invité les jeunes à plus de responsabilités. Abdoulaye Diallo coordonnateur du Forum civil à Bignona présentant les grandes lignes du mémorandum a prôné non seulement la fin des tirs létaux, mais aussi l'ouverture d'une enquête pour situer les responsabilités par rapport au nombre de morts enregistrés dans ce département lors des différentes manifestations. "Bignona a payé un lourd tribut depuis les évènements de mars 202", dit le coordonnateur du Forum civil. Khassim Aïdara, au nom des élèves, exige la libération de leurs camarades arrêtés lors des récentes manifestations. Il a par ailleurs invité à plus de responsabilités, de prudence et moins de violences. " Oui à l'engagement politique raisonnable " dit-il. Le jeune élève demande à ses camarades de manifester mais en respectant les règles et lois instaurées.

Lors de cette marche pacifique, le représentant des Imams a exhorté les politiciens pouvoir, comme opposition qui prônent la démocratie de s'inspirer des pays qu'ils suivent " en matière de démocratie et qui luttent pour assoir cette idéologie sans tués ".