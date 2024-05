Bignona : Le président annonce l'élargissement du Programme de modernisation des cités religieuses

Le Programme de modernisation des cités religieuses sera élargi et touchera Bignona. C'est la principale annonce du président de la République Bassirou Diomaye Faye devant l'imam Fansou Bodian. Le chef de l'État a salué le travail remarquable accompli dans le cadre de ce programme par son prédécesseur Macky Sall, avant d'annoncer sa mise en œuvre à Bignona.





"Dans le cadre de ce programme d'appui aux cités, mon prédécesseur a réalisé un travail important que nous envisageons de poursuivre. Cependant, Bignona n'est pas encore concerné par ce programme. Nous allons l'ajouter au Programme de modernisation des cités religieuses, pour vous accompagner dans le travail que vous êtes en train de mener depuis des années pour l'islam ", a indiqué le président Faye, s'adressant au chef religieux Fansou Bodian.





"Ce travail de modernisation des cités religieuses ne doit pas se limiter à ces espaces, comme celle-ci ou nous sommes rassemblés aujourd'hui pour tenir cette présente conférence. Il va toucher l'ensemble de la commune et du département où il doit se faire et se fait", a ajouté le président de la République.