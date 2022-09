Bignona : Les ordures disparaissent des rues et ruelles

La panne du camion de l'UCG il y a quelques a plombé et perturbé le planning de ramassage des ordures à Bignona. Aujourd'hui, la situation revient à la norme et les rues et ruelles sont débarrassées des ordures.





L'insalubrité qui gagnait peu à peu la commune de Bignona il y a quelques semaines quand nous remarquons les tas d'ordures à travers les artères de la ville n'est plus d'actualité. La mise en circulation du véhicule de ramassage des ordures y est pour grand chose. Les populations n'ont plus besoin de sortir les poubelles hors de leurs maisons pour les laisser des jours à travers les rues et ruelles.

"Le ramassage reprend son cours normal. Chaque jour le ramassage est assuré", nous apprend Dame, vendeur au marché.