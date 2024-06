Bignona : Les populations de Niamone s'insurgent contre les habitations dans la forêt classée de leur commune

Au niveau de la forêt classée à la sortie de Bignona, en allant vers Ziguinchor, sur la RN4, des habitations poussent comme des champignons, depuis une décennie, dans le périmètre appartenant à la commune rurale de Niamone, selon ses habitants.





D’après Omar Biagui du Forum civil de Bignona et porte-parole de ces populations, « les habitants de Niamone vivent une injustice et une humiliation. Une forêt classée est censée ne pas être déboisée et pire habitée".





Face à la presse, ces populations de Niamone se demandent si cette forêt est toujours classée et comment ces parcelles ont été attribuées. «Une forêt classée qui abrite des quartiers d’habitat ne mérite plus de porter ce nom de forêt classée », a pesté Omar Biagui.





Regroupés sur ce site où elles ont tenu leur déclaration, ces populations interpellent les autorités et les services habilités à éclairer leur lanterne. Dans la foulée, elles interpellent le président Diomaye et réclament la réaffectation des terres de cette forêt à la commune de Niamone, si elle n’est plus classée.





La conseillère communale de Niamone, Seynabou Goudiaby, demande au chef de l'État de se saisir cette affaire, avant que la situation ne dégénère. Elle demande même la destruction des habitations construites sur le site.





Mamadou Lamine Sagna de renchérir : « On n'aimerait pas que ce qui s’est passé dans le Boffa Bayotte se renouvelle dans la commune de Niamone." Il demande au gouvernement de prendre ses responsabilités. Le jeune Mamadou Lamine souligne que des correspondances ont été envoyées aux autorités concernées, en vain.