Bignona : Plusieurs quartiers de la commune sont sans eau, depuis samedi

Le liquide précieux ne coule plus des robinets, depuis hier samedi, dans la commune de Bignona. Les quartiers Plateau, Médina-Plateau et HLM sont sevrés d'eau. Il faut attendre tard dans la nuit, entre 00 h et 1 h, pour espérer puiser de l'eau. Cette longue perturbation dans la distribution d'eau commence à inquiéter.



Signalées que depuis quelques mois, les coupures d'eau sont monnaie courante à Bignona. L'explication que la Sen-Eau donne souvent est une panne au niveau du forage. Et pour ne rien arranger, le réseau électrique est aussi instable, depuis l'arrivée de forts vents hier nuit, alors que le ciel ouvrait ses vannes à Bignona.