Bignona : un agent licencié pour un post sur Facebook

En poste au service de la Recette municipale de Bignona, Alassane Bassena Badji a été licencié par le maire (Pastef) de la localité, Bakary Diatta. Sa faute ? Un post sur Facebook. Détenteur d’un Contrat à durée indéterminée et considérant son licenciement abusif, le désormais ex-agent municipal a saisi l’Inspection du travail.



D’après Libération, tout est parti d’une publication sur Facebook où Alassane Bassena Badji affirme qu’un certain Vieux Kémo Goudiaby est payé par le maire pour gérer sa communication. S’ensuit une demande d’explications de l’édile.



Dans une première réponse, l’agent mis en cause demande des preuves du message incriminé. Le maire de Bignona s’exécute dans une deuxième correspondance et réitère sa demande d’explications.



Cette fois-ci, dans sa réponse, Alassane Bassena Badji marque son étonnement que le maire lui demande des explications au sujet de «propos tenus à l’endroit d’une tierce personne». La sentence du maire ne tarda pas : le 27 septembre, il lui envoie une lettre de licenciement.



Les deux parties vont s’expliquer devant l’Inspection du travail.