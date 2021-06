Bignona : Un indicateur des Eaux et Forêts tué, deux frères arrêtés

Des agents des Eaux et Forêts de Bignona ont été attaqués par des hommes armés supposés appartenir au MFDC.





Selon le quotidien L'Observateur, Ansoumana Bodian, 39 ans, indicateur des Eaux et forêts, a été tué.





C’était lors d’une opération de lutte contre le trafic de bois dans la forêt de Koudioubé, dans le département de Bignona.





Deux frères (Kémo et Antoine Corréa) ont été arrêtés et écroués, hier, à la Mac de Ziguinchor pour association de malfaiteurs et complicité d’assassinat.





Kémo, délégué de quartier de son état, aurait hébergé les assaillants qui ont abattu le pisteur des Eaux et Forêts.





Le jour des faits, relate le journal, Kémo aurait déserté sa maison pour faire place aux assaillants.





Quant à Antoine Corréa, il est propriétaire du champ dans lequel les bandes armées ont attaqué les agents des Eaux et Forêts.