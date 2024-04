Bignona : Un minicar se renverse, trois blessés

Le pire a failli se produire ce dimanche sur la route de Baïla dans le département de Bignona. Un minicar ee a fait un dérapage avant de se renverser, a-t-on appris de sources sécuritaires.







Plus de peur que de mal, l'accident a fait 3 blessés. 2 légers et et un autre, une personne âgée, victime d’un traumatisme.