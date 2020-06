Bignona : Un véhicule militaire saute sur une mine, Le maire de Sindian demande un déminage civil

Un véhicule militaire a sauté sur une mine, hier dans le nord Sindian. Un accident survenu aux environs de 17 heures entre les villages de Lefeu et celui de Bouème distants de 15 kilomètres. Le choc a été si violent que les populations de ces deux localités se sont terrées et ont fait appel à l’édile.Pour en finir avec ces mines qui sèment la hantise du mal dans l’esprit des populations, le maire de cette localité, Yakhouba Sagna demande un déminage humanitaire. « Le déminage militaire ne nous satisfait pas car nous n’y comprenons rien. Seul un déminage civil pourrait nous permettre de maitriser la situation. Or, c’est comme si tous les programmes humanitaires nous fuyaient » s’est-il indigné.Le nord Sindian, selon toujours le maire, est encore infesté par les engins explosifs. Ce qui, dit-il, impacte négativement sur le retour des populations qui avaient commencé à s’installer à la faveur de l’accalmie. « Aujourd’hui celles-ci n’ont plus le cœur à l’ouvrage du fait de ces espaces non sécurisés. L es éleveurs sont en insécurité sur les pistes, les agriculteurs en insécurité dans les champs, les militaires en insécurité dans leur mission », a déclaré Yakhouba Sagna.