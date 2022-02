Bijoutier tué à Cambérène : Les premiers éléments de l'enquête

Un bijoutier a été tué et abandonné dans sa voiture. La découverte macabre a eu lieu, hier à Cambérène, vers la Vdn prolongée.



Selon les premiers éléments de l’enquête, la victime, Ndongo Guèye, devait se rendre à Dubaï pour acheter de l’or.



Seulement, avant son voyage, il est allé récupérer ses six millions Fcfa que lui devait Bass Thiam, domicilié à Pikine, rapporte L’Observateur.



Le défunt a quitté son domicile, le dimanche 13 février dernier, à 10 heures. Il n’y est plus revenu et n’a fait aucun signe de vie.



La famille a saisi la Section de Recherches qui a mené son enquête.



Vite, les pandores localisent le téléphone portable du défunt dont le signalement les a menés à la plage de Malibu.



Il s’agit d’un Iphone retrouvé dans la mer. Un suspect a été arrêté. Il s’agit de Bass Thiam.



Le défunt bijoutier, domicilié à Pikine Taly Bou Bess, laisse derrière lui une épouse et un enfant.



À signaler qu’une grande quantité d’or a été retrouvée dans le véhicule de Ndongo Guèye.