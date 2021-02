Bilan Dakar et Thiès: 5713 interpellations pour violation du couvre-feu et 28 144 pour défaut du port du masque

La police nationale veille depuis, le 6 janvier dernier, au respect des mesures de restrictions dans les régions de Dakar et Thiès, sous couvre-feu en raison de la résurgence des cas de Covid-19. Ainsi, au cours de ses opérations, la police a procédé, entre le 6 janvier et le 22 février, à l’interpellation de 5713 personnes pour violation du couvre-feu.De même, 28 144 interpellations ont été faites pour défaut du port du masques, entre Dakar et Thiès. 1334 véhicules ont été immobilisés pendant cette période, ainsi que 772 motos, renseigne la police nationale.