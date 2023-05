Bilan manifs à Ziguinchor : Deux morts, plusieurs blessés et des dégâts matériels

Les manifestations d'hier à Ziguinchor-commune ont occasionné plusieurs pertes humaines et matérielles. Le policier Khassim Diédhiou et un jeune garçon encore non identifié y ont perdu la vie.







Au-delà de ces décès notés, plusieurs manifestants ont été blessés. La radio communautaire Kassumaye FM a été caillassée, une partie de l'Alliance française a été incendiée. Des routes sont rendues impraticables en ce moment à Ziguinchor. Les jeunes ont barricadé la majorité des artères de la ville. Les axes qui mènent chez le maire Ousmane Sonko, accusé de viols et de menaces de mort par Adji Sarr, sont barrés, sous la surveillance de jeunes partisans de Pastef.





Depuis quelques heures, les échauffourées ont repris, malgré le renvoi du procès au 23 mai prochain en audience spéciale.