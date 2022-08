Birahim Seck : "Proposer une loi d’amnistie, c'est encourager l'enrichissement illicite"

Suite à l'élection des députés de la 14e Législature, il est annoncé, notamment côté de l'opposition, une série de propositions de lois dont celle visant à amnistier l'ancien ministre d’État Karim Wade, condamné en 2013, par la Crei pour enrichissement illicite, et Khalifa Sall, condamné dans le cadre de la Caisse d'avance à la Ville de Dakar. Mais à travers un tweet posté, ce samedi, le coordonnateur du Forum Civil soutient que cela encourage le détournement des deniers publics dans notre pays.