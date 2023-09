Birkelane : Le poste de santé de Diamal attaqué par 6 bandits, 2 agents blessés

Des individus non encore identifiés ont fait irruption dans le poste de santé de Diamal, une cité religieuse située dans la région de Kaffrine. Six malfaiteurs encagoulés et armés de fusils et de gourdins en sont les auteurs, selon des sources de Seneweb.





Un ASP ligoté et tabassé





Les assaillants ont ligoté et roué de coups l'ASP M. N. en service dans cette structure sanitaire. Ce dernier a été sommé de leur indiquer la pharmacie.





Tout sur le butin emporté





Une fois sur place, les bandits ont défoncé la porte avant d'emporter 124 000 F CFA et trois téléphones portables. Au cours de cette attaque à main armée perpétrée dans la nuit du 18 au 19 septembre vers 4 h, les visiteurs nocturnes ont aussi blessé S.F., adjoint de l'infirmière [...].





La gendarmerie traque les braqueurs





Alertés, les éléments de la brigade de Birkelane se sont transportés à Diamal. Les gendarmes de l'escadron mobile de Kaffrine sont venus également en renfort. Mais les malfaiteurs avaient déjà pris la fuite.





Les gendarmes mènent d'intenses investigations pour arrêter toute personne impliquée dans cette attaque.