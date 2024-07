Birkilane : deux enfants de 5 et 6 ans meurent ensevelis par le sable

Deux enfants de 5 (Pape Modou Sall) et 6 ans (Aliou Sall) sont morts dans des conditions tragiques, samedi à Baïla Ndour, un village du département de Birkilane (région de Kaffrine). Les deux garçons, issus de la même famille, ont perdu la vie dans l’éboulement d’une carrière de sable.



Les victimes étaient parties sur le lieu du drame rejoindre Amath Seck et Malick Seck, deux jeunes de leur famille qui, avec un charretier, cherchaient du sable. D’après L’Observateur, qui annonce la tragédie, ces derniers ne savaient pas qu’ils étaient suivis par les enfants : ils ont été «alertés par un grand bruit venant du côté opposé [à celui où ils se trouvaient au niveau] des dunes».



«Ils ont accouru pour venir aux nouvelles. Là, ils manquent de tomber des nues en apercevant deux petits garçons engloutis sous le sable, qui continuait de chuter», rapporte le journal. Vu le volume de terre qui a pris en otage les enfants, dont ils ignoraient jusque-là les identités, d’après la même source, Amath Seck et Malick Seck appellent des villageois à l’aide.



Ces derniers rappliquent, mais c’était trop : «à l’arrivée des secours, les victimes avaient rendu l’âme. C’est alors que les villageois vont découvrir qu’il s’agit des dépouilles de Pape Modou Sall et d’Aliou Sall, deux frères germains», souligne le quotidien du Groupe futurs médias. Qui informe qu’après le constat des décès, les dépouilles ont été déposées à l’hôpital régional Thierno Birahim Ndao de Kaffrine et une enquête a été ouverte.