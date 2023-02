Bizarrerie à l’OFNAC

En dehors du président, Serigne Bassirou Guèye, le mandat de l’ensemble des membres de l’OFNAC expire ce vendredi 24 février. À partir de demain donc les onze concernés ne seront plus légalement en service au sein de l’institution.



Pire, selon L’Observateur, qui donne la nouvelle, cinq d’entre eux ne pourront pas être reconduits. Ils ont épuisé les deux mandats de 5 ans dévolus aux membres de l’OFNAC. Il s’agit des magistrats en retraite Cheikh Tidiane Mara, El Hadji Mansour Tall et Boubacar Albert Gaye, de l’administrateur civil en retraite Lamine Sagna et du colonel de gendarmerie Amadou Hamady Sy.



Les autres peuvent prétendre à un nouveau mandat de cinq, mais il faudra un décret de reconduction du Président Macky Sall pour qu’ils restent en service à l’OFNAC. Ils sont six : l’inspecteur général de police Assane Ndoye, le magistrat Abdoulaye Dianko, l’ancien contrôleur général de la police Abdoulaye Diop, l’avocate Awa Dièye, le manager des organisations Emné Fakhry Ba et le membre de la Société civile Boubacar Ba.