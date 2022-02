Blanchiment de capitaux, fraude et trafic de migrants : Le Sénégalais Amadou Thiam tombe au Brésil

Le Sénégalais Amadou Thiam, recherchait par la police sénégalaise et Interpol depuis 2020, a été finalement arrêté au Brésil. Il serait impliqué dans plusieurs dossiers, notamment de trafics de migrants, de blanchiment de capitaux et de fraude.





"Les activités du groupe, dont il est membre, impliquaient le trafic de migrants par avion du Sénégal vers le Brésil, souvent via la Bolivie. En août 2020, les autorités sénégalaises ont partagé avec Interpol les informations en leur possession, y compris le modus operandi du réseau. Les autorités brésiliennes ont localisé le suspect quelques semaines plus tard. Interpol a ensuite travaillé, en étroite collaboration avec le Sénégal, pour obtenir la publication d’une notice rouge contre le suspect sur les accusations de trafic de migrants, de blanchiment d’argent et de fraude aux documents d’identité", informe Interpol.





Interpol de poursuivre : "Sans accord d’extradition entre le Sénégal et le Brésil, ces documents ont dû être envoyés par la voie diplomatique, un processus beaucoup plus long et compliqué. Pendant 18 mois, Interpol a suivi de près l’affaire et coordonné les réunions afin de faciliter le partage d’informations et l’assistance mutuelle. Fin janvier 2022, avec tous les documents nécessaires en main, la police brésilienne a pu obtenir un mandat d’arrêt basé sur la notice rouge avant de procéder à l’arrestation du mis en cause."