Blasphème contre le Prophète de l’islam : Jamra dépose une lettre de protestation à l’ambassade de France

Une lettre de protestation contre l’islamophobie a été déposée par Jamra, à l’ambassade de France sise à Dakar, ce mardi vers 14 h.La délégation était composée de l’imam Moustapha Diop, Coordonnateur de Mbañ Gacce, de l’imam El Hadj Alioune Dia de l’Ong Daral Khourane et de Binetou Diop, la coordonnatrice des Cellules féminines de Jamra/Banlieue.Jamra ne compte pas s’en arrêter là. L’Ong donne rendez-vous «à tous les croyants du Sénégal épris de paix et de justice à la place de la Nation, pour l'organisation d’une marche pacifique de protestation», renseigne un communiqué de l’organisation non gouvernementale.Jamra et ses alliés exigent également le «respect de cette Référence de 1,8 milliard de musulmans qu'est Seydina Mouhammad (Psl) dont Macron se plaît à encourager le blasphème».