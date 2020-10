Bloqué à la frontière marocaine : Un convoi de Sénégalais contraint de payer l'hébergement à l'hôtel en plein désert !

Encore des Sénégalais qui rencontrent des difficultés pour rejoindre leur pays d'origine. Venus d'Espagne, de France et d'autres pays européens, ces compatriotes qui ont souvent l'habitude de rentrer au pays natal par convois, sont présentement bloqués à la frontière marocaine et ce depuis plusieurs semaines voire 1 ou 2 mois, pour des raisons qu’ils ignorent. Ils en appellent à la réaction rapide des autorités diplomatiques sénégalaises.En transit dans le royaume chérifien, certains parmi eux ont raté la célébration du grand magal de Touba alors que d'autres qui avaient pris des semaines de congés, se sont retrouvés à devoir payer l'hébergement sur place en plein désert marocain. Il faut signaler qu'après avoir bénéficié de passe-avant pour leurs véhicules, ces Sénégalais qui sont plus d'une centaine sont rentrés par la ville de Tanger. Retenus sur place et contraints, sont-ils, à dépenser leurs économies sur cette terre qui n'est pas leur lieu de destination.Sur cette frontière qu’ils qualifient de lieu de « détention » en plein désert, les Marocains ont construit une auberge et des hôtels, font constater ces émigrés au téléphone de Seneweb. Des établissements construits à dessein, selon eux, « pour les obliger à dépenser de l'argent injustement ».D’où leur colère et leur appel appuyé à l'endroit des autorités sénégalaises qu’ils implorent de leur porter assistance, afin de pouvoir rentrer auprès de leurs familles respectives. Il faut rappeler qu'à bord de véhicules achetés en Europe, ces émigrés traversent les frontières de plusieurs pays étrangers avant de regagner le Sénégal. L’un d’eux, Balla Aissa Mbaye qui a quitté Paris depuis plusieurs jours, reconnaît que cette traversée est toujours risquée au regard des tracasseries dont lui et ses compatriotes font l’objet après avoir traversé plus de trois mille kilomètres pour se retrouver bloqués à la frontière marocaine.Attendant depuis lors l’intervention des autorités sénégalaises avec impatience, ils regrettent par ailleurs qu’un pays comme la Mauritanie, au regarde de « cette injustice ou pratique orchestrée sciemment, s’est donné les moyens de transporter par bus ses fils. Mais, les émigrés sénégalais, n’ayant aucune alternative, sont restés sur place et continuent de broyer du noir en plein désert ».