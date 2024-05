BNDE : Le directeur général Abdoulaye Niane limogé

Le Dr Abdoulaye Niane n'est plus le directeur général de la Banque nationale pour le développement économique (BNDE). Cet expert en fiscalité et inspecteur des impôts et des domaines a été démis de ses fonctions par le Conseil d’administration de la banque.





Précédemment directeur adjoint de la Banque islamique du Sénégal, Mamadou Faye va succéder à M. Niane à la tête de la BNDE, a appris Seneweb.