BOAD: Un Sénégalais devient conseiller spécial du président

Le President de la Banque ouest africaine de développement ( Boad) a un nouveau conseiller spécial. Il s’agit du Sénégalais Ibrahima Diouf.





Spécialiste de l’audit, de la gouvernance et du financement bancaire, Ibrahima Diouf a démarré sa carrière en tant que chef de service des opérations puis chargé de clientèle à la Bicis–Dakar en 1989 avant de rejoindre la Cbao- Dakar au poste de directeur des grandes entreprises.





D’après nos informations, le nouveau conseiller spécial à là Boad a ensuite occupé les fonctions de vice-président pour Citigroup-Dakar, Bruxelles puis Londres, où il a intégré le siège du groupe comme «senior auditor » et chef de mission. Directeur groupe, risques opérationnels et contrôle interne auprès de Barclays bank Africa et basé à Dubaï de 2007 à 2011, il a piloté entre autres, le contrôle et les risques opérationnels pour les marchés émergents.





Avant de rejoindre le cabinet du président de la Boad, Monsieur Diouf occupait depuis septembre 2016, le poste d’administrateur directeur général d’Ebi Sa, filiale internationale du groupe bancaire panafricain Ecobank transnational incorporated (Eti) pour la zone France, Royaume- Uni, Chine et Emirats Arabes Unis.

Membre du Comité exécutif (Gec), senior vice-président et directeur en charge de l’audit interne du groupe Eti de juillet 2011 à août 2016, il a été un interlocuteur privilégié auprès des banques centrales du continent africain et joué le rôle de conseil à la direction générale sur les projets stratégiques.





Au moment de quitter Eti, Ibrahima Diouf était aussi président du conseil d’administration d’Africa rapidtransfer Sa (France) et administrateur d’Ecobank-Sénégal. Ibrahima Diouf est titulaire d’un executive Mba de la Harvard Business School, et d’un Mba obtenu à l’Université de Dallas-Texas (Usa) en International business management.