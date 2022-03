Bombardement contre les bases de Salif Sadio : L’armée perd un second Jambar

Six jours après le déclenchement des bombardements contre les bases arrières de Salif Sadio, les informations nous parviennent à compte-goutte et la manipulation est devenue monnaie courante.



En tout état de cause, après l’annonce de la mort d’un premier soldat de l’armée qui n’est pas encore confirmée par la DIRPA, on vient de nous annoncer un second décès qui reste aussi à confirmer par la DIRPA, seul canal officiel de l’armée.



Les Jambars par ailleurs ont réussi à conquérir des bases arrières de Salif Sadio et certains de ses camps. Les combats continuent et l’armée poursuit ses bombardements contre Salif Sadio qui l'a défiée publiquement et à de nombreuses fois dès que l’occasion lui est offerte.