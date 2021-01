Boubacar Seye livre les détails de son arrestation

Arrêté cette nuit à l’Aéroport international Blaise Diagne de Diass (AIBD), le président de l’ONG Horizon sans frontières (HSF) réagit sur iRadio."Je suis à la police de l’aéroport. J’ai été arrêté à ma descente du vol en provenance de Lisbonne, rembobine-t-il. Avant, j’avais reçu un appel provenant d’un numéro qui ne figurait pas dans mon répertoire me disant que c’est la gendarmerie, ’’on voudrait vous interroger sur ce que vous avez eu à évoquer dans le cadre de la lutte contre l’émigration clandestine’’. J’ai dit effectivement c’est vrai, j’ai même un document de l’Union européenne avec les montants et les détenteurs de ces programmes-là, et nous avons demandé au président de la République quand même de faire une évaluation de la stratégie comme perspective de solutions. J’atterris et on m’arrête comme un voyou. Même en Europe, on ne m’a jamais arrêté. Depuis ce matin, je suis à l’aéroport, je n’ai pas mangé et je ne trouve pas ça normal. Voilà ce qui s’est passé."Les fonds en question sont estimés à 180 millions d’euros.